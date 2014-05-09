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فرنش مونتانا ينال رضى حماته كريس جينر

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فرنش مونتانا ينال رضى حماته كريس جينر فرنش مونتانا ينال رضى حماته كريس جينر

الجمعة 09-05-2014 17:34

يبدو أنّ khloe kardashian لن تنتظر طلاقها الرسمي حتى تنتقل بعلاقتها الجديدة إلى مرحلة الجديّة والرسميّة.

فقد تبيّن أنّ علاقة قويّة تجمع صديقها الجديد French Montana بعائلتها، بعد نشر والدتها، نجمة تلفزيون الواقع المثيرة دوماً، Kris Jenner، صورة جديدة لها مع مغني الراب French ، على صفحتها الخاصّة في "إنستغرام"، وكتبت تعليقاً مرفقاً بالصورة "I love you papi".

French بدوره ردّ عليها، بعد دقائق، بنشر نفس الصورة على صفحته، إنّما مع تعليق: "I love you Mami"، وكأنه بذلك نال رضى حماته.

يُشار إلى أنّ Khloe لم تعطِ حتى الآن أيّ معلومات عن هذه العلاقة، ولم تؤكّدها، في الوقت الذي لم تنفها، كما لم تُحاول إخفاءها.

يُذكر أنّ khloe kardashian كانت زوجة نجم كرة السلة Lamar Odom، وتقدّمت مؤخراً بمعاملات الطلاق رسمياً.

 

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