سما المصري تعلن عودة "فلول" من قبرص

ردّت الراقصة المصرية سما المصري النار على المستشار السابق مرتضى منصور بإعادة بث قناة "فلول" التي سبق وأغلقها مرتضى منذ أيام قليلة، ولكن هذه المرة سيكون البث من جزيرة قبرص بعد أن كانت تبث من البحرين.

وأعلنت سما أنها كلفت محاميها الخاص بإقامة دعوى قضائية ضد مرتضى، وقالت إنها لن تترك حقها لأنها أهينت منه في وسائل الإعلام.

وقد علمت "سيدتي نت" أن سما المصري تحاول جاهدة هذه الأيام التوسط لدى بعض الشخصيات، حتى يعاد النظر في قرار شطبها من نقابة الموسيقيين، بعدما شطبت بسبب ما تقدمه من أغان تتنافى مع الأخلاق بحسب قرار النقابة.