مورينيو: صفقات جديدة؟ ليس كثيرا .. نحتاج مهاجم

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي رضاه عن مستوى لاعبيه هذا الموسم والتطور الذي حققه مع الزرق منذ عودته مطلع الموسم الجاري.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ختام الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي الذي تأكد هبوطه، وتأكد احتلاله للمركز الثالث على الأقل.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة: "تقييمنا لهذا الموسم هو إيجابي، الموسم الماضي كنا نلعب في الدوري الأوروبي.. بينما الحالي وصلنا لنصف نهائي دوري الأبطال".

وأضاف "كما أننا نافسنا بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي حتى بات الأمر مستحيلا رقميا".

وبسؤاله حول اللاعبين الذي يرغب في ضمهم أو المراكز التي سيدعمها .. أجاب البرتغالي "لا نحتاج تدعيمات كثيرة. . فقط مهاجم طالما أردنا تدعيم هذا المركز".

وتابع "لدينا لاعبين جيدين ونعد فريقا قويا للمستقبل ليس فقط في الوقت الحالي".