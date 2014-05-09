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المطار يرحل ١١ راكبا من جنسيات عربية مختلفة لوصولهم بدون تأشيرة

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المطار يرحل ١١ راكبا من جنسيات عربية مختلفة لوصولهم بدون تأشيرة المطار يرحل ١١ راكبا من جنسيات عربية مختلفة لوصولهم بدون تأشيرة

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة ٤ نيجيريين و٤ ليبيين وسوري وفلسطيني واندونيسي لوصولهم البلاد بدون تأشيرات دخول وموافقة أمنية مسبقة .

رفضت سلطات المطار اليوم دخول ٤ نيجيريين وصلوا بدون تاشيرة مسبقة قادمين من كانو و٤ ليبيين وصلوا ايضا بدون تأشيرة من طرابلس وبني غازي ، وراكب سوري لنفس السبب قادم من دمشق، وراكبة أندونيسية قادمة من ابو ظبي بدون تاشيرة، وآخر فلسطيني وصل من الجزائر بدون تأشيرة ، وقامت بترحيلهم إلى نفسه الجهة التى وصلوا منها لعدم وجود تأشيرات دخول وموافقة أمنية مسبقة مع عدد منهم .

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