المطار يرحل ١١ راكبا من جنسيات عربية مختلفة لوصولهم بدون تأشيرة

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة ٤ نيجيريين و٤ ليبيين وسوري وفلسطيني واندونيسي لوصولهم البلاد بدون تأشيرات دخول وموافقة أمنية مسبقة .

رفضت سلطات المطار اليوم دخول ٤ نيجيريين وصلوا بدون تاشيرة مسبقة قادمين من كانو و٤ ليبيين وصلوا ايضا بدون تأشيرة من طرابلس وبني غازي ، وراكب سوري لنفس السبب قادم من دمشق، وراكبة أندونيسية قادمة من ابو ظبي بدون تاشيرة، وآخر فلسطيني وصل من الجزائر بدون تأشيرة ، وقامت بترحيلهم إلى نفسه الجهة التى وصلوا منها لعدم وجود تأشيرات دخول وموافقة أمنية مسبقة مع عدد منهم .