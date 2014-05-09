مصرع طفل وإصابة عامل وتحطم 3 سيارات فى انهيار عقار بالمنتزة شرق الاسكندرية

لقى طفل مصرعه وأصيب عامل وتحطمت 3 سيارات فى إنهيار جزء من عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغا بسقوط جزء من شرفة بالعقار رقم 20 شارع عمر بن عبد العزيز، إنتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها .

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته حوالى180 متر مربع ” بناء قديم – مشغول بالسكان ” مكون من 6 طوابق متكررة بكل طابق شقتين ملك المدعو جورج مينا جورج، وسقوط جزء من سور سطح العقار على شرفة الطابق السادس.

وتسببت سقوط أجزاء من الشرفة بالطريق العام فى وفاة الطفل على حسن مختار محمد “3 سنوات” مقيم بذات العقار، أثناء تواجده أمام العقار، وإصابة المدعو خميس سليمان أبو عجيلة “46 سنة” عامل مقيم دائرة القسم بجروح بفروة الرأس وحدوث تلفيات بعدد ” 3 ” سيارات ” تصادف تواجدهم أمام العقار”.

وبسؤال المصاب ووالد الطفل المدعو حسن مختار محمد “33 سنة” عامل إتهما مالك العقار بالإهمال مما تسبب فى وفاة الطفل وإصابة المذكور .

تم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف والمصاب لمستشفى شرق المدينة ، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.