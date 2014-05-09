مصرع طفل وإصابة عامل وتحطم 3 سيارات في انهيار جزء من عقار بالإسكندرية

لقي طفل مصرعه وأصيب عامل وتحطمت 3 سيارات في انهيار جزء من عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية.

تلقى العميد إبراهيم عبدالعاطي، مأمور قسم شرطة أول المنتزه، بلاغًا بسقوط جزء من شرفة بالعقار رقم 20 شارع عمر بن عبدالعزيز، فانتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.

وتبين أن العقار محل البلاغ مساحته حوالي 180 مترًا ومشغول بالسكان ومكون من 6 طوابق متكررة بكل طابق شقتين ملك جورج مينا جورج، وسقوط جزء من سور سطح العقار على شرفة الطابق السادس.

وتسببت سقوط أجزاء من الشرفة بالطريق العام في وفاة الطفل على حسن مختار محمد، 3 سنوات، مقيم بذات العقار، أثناء تواجده أمام العقار، وإصابة خميس سليمان أبو عجيلة، 46 سنة، عامل مقيم بدائرة القسم بجروح بفروة الرأس وتحطم 3 سيارات تصادف تواجدها أمام العقار.

تم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف والمصاب لمستشفى شرق المدينة، وتم إخطار عمليات المحافظة وحي المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.