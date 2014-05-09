أنشيلوتي: لا أرغب في التعاقد مع أحد فلدي أفضل اللاعبين

مدريد، (إفي): دافع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة عن لاعبيه الحاليين، مؤكدا أنه راض عن أدائهم ولا يرغب في التعاقد مع لاعبين جدد.

وقال المدرب خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اختياره كوجه دعائي للعبة إلكترونية "لم أكن لأتعاقد مع أحد، لأنني أحب اللاعبين الذين لدي في الوقت الحالي".

وتحدث الإيطالي عن طرق اللعب قائلا "الأهم هو التأقلم على سمات اللاعبين. لا بد من التعرف جيدا على مميزات اللاعبين وبعد ذلك التأقلم عليها. لا يوجد من يمكن الفوز أو الخسارة في وجوده، فالجميع يصلحون".

كما أكد أن إحدى السمات الرئيسية لمدرب ما لا بد وأن تكون "الصبر"، وتحدث عن أهمية الترابط: "الأمر الأهم في كرة القدم هو بناء فريق، مجموعة تعمل معا من أجل هدف واحد، هو رفع اسم النادي عاليا. ليس أمرا هينا لأن الفردية تظهر من حين لآخر".

وأضاف "يجب فهم أن عليك تكريس مهاراتك وعملك وأفكارك وخصائصك لخدمة النادي. الكلمة الأهم هي الإيثار. الأمر الأهم هو أن يعمل الفريق كله معا من أجل نفس الهدف. الفريق هو من يفوز، وليس الفردية".