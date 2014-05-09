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تقارير - أرسنال يصطدم ببرشلونة على لاعب وسط بايرن

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تقارير - أرسنال يصطدم ببرشلونة على لاعب وسط بايرن تقارير - أرسنال يصطدم ببرشلونة على لاعب وسط بايرن

/ أ ش أ / ذكرت تقارير صحفية أن المساعي التي سيقوم بها نادى أرسنال لضم خافي مارتينيز نجم وسط بايرن ميونيخ فى الانتقالات الصيفية المقبلة لن تتم فى يسر وسهولة حسبما كان مسئولو المدفعجية يأملون إذ تواترت أنباء عن أن برشلونة يبدي اهتمامه ايضا بالحصول على خدمات اللاعب الاسباني الذى يبلغ من العمر 25 عاما.

وأوضحت التقارير الصحفية أن مسئولي أرسنال ذكروا انهم مستعدون لدفع ما يصل الى 20 مليون جنيه استرليني لضم مارتينيز الذى لا يشعر بارتياح فى ناديه البافاري غير أنه من المعتقد أن برشلونة سيكون مستعدا لشرائه مقابل ما يعادل 30 مليون جنيه استرليني.

ويتطلع النادي الكتالوني إلى تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم المقبل بعد أن تعثر بشدة على المستويين المحلى والاوروبي هذا الموسم.

ومن المعتقد ايضا ان برشلونة يرغب فى ضم ديفيد لويز لاعب تشيلسي.

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