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صورة - بايرن يعلن عن قميصه الجديد بنكهة ' كتالونية '

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صورة - بايرن يعلن عن قميصه الجديد بنكهة ' كتالونية ' صورة - بايرن يعلن عن قميصه الجديد بنكهة ' كتالونية '

أعلن بايرن ميونيخ عن تصميم قميصه الجديد لموسم 2014-2015 والذي جاء بألوان تشبه للفريق الكتالوني برشلونة.

فقد جاء التصميم يحتوي على اللون الأزرق والأحمر بالطول، بدرجة أفتح عما كان عليه قميص برشلونة سابقا.

وتصدر باستيان شفاينشتايجر وديفيد ألابا نجما بايرن البوستر الدعائي للقميص الجديد الذي جاء على صدره إعلان لشركة الاتصالات.

وجاء التصميم من شركة أديداس العالمية وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يخوض بايرن أولى مبارياته الرسمية بالقميص في السوبر الألماني بعد تتويجه رسميا بالبوندزليجا.

يذكر أن بايرن يدربه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة.

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