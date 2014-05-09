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النيابة تستعجل تفريغ كاميرات القصر العينى القديم فى واقعة خطف حديثى الولادة

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النيابة تستعجل تفريغ كاميرات القصر العينى القديم فى واقعة خطف حديثى الولادة النيابة تستعجل تفريغ كاميرات القصر العينى القديم فى واقعة خطف حديثى الولادة

أستعجلت نيابة القديمة برئاسة المستشار تامر العربى ،مصلحة الأدلة الجنائية ، بسرعة تفريغ كاميرات مستشفى القصر العينى القديم ومستشفى أبو الريش للاطفال فى واقعة خطف طفل حديث الولادة .

وكشفت تحقيقات النيابة،عن قيام فتاة بانتحال صفة طبيبة بمستشفى أبو الريش للأطفال، وأنها مرسلة للاطمئنان على الأطفال من مرض “الصفرة”، ومع قربها من أحد الأطفال حديثى الولادة طلبت من إحدى الممرضات المتواجدات بالحضانات مرافقتها لفحصه والكشف عليه، وعقب دخولها إلى مستشفى أبو الريش للأطفال قامت بمغافلة الممرضة واستولت على الطفل وخرجت من مدخل آخر بالمستشفى، حتى اختفت، وعقب قيام الممرضة بمحاولة البحث عنها لم تتوصل إلى شىء.

وقام أحد المواطنين بتقديم بلاغ أخر ضد إدارة مستشفى قصر العينى يتهمهم بالتسبب فى اختفاء طفله، وذلك بعد إجراء عملية ولادة لزوجته وأنجبت توأمين ولد وبنت، توفيت البنت عقب الولادة، وتم وضع جثمانها فى ثلاجة المستشفى والطفل الآخر تم وضعه بحجرة العناية المركزة لسوء حالته، وعندما توجه إلى الحضانة لرؤية الولد لم يجده وأخبروه فى المستشفى أنه توفى، وعندما سأل عن جثة الطفل أخبروه أن عامل النظافة ألقاه فى القمامة عن طريق الخطأ، ولم يجد جثة الطفل حتى الآن.

يذكر أن النيابة قررت إخلاء سبيل مدير قسم التوليد بمستشفى قصر العينى القديم بكفالة 6 آلاف جنيه والطبيب النبطشى بكفالة 5 آلاف جنيه فى البلاغ رقم 2854 لسنة 2014 لاتهامهما بالإهمال والتقصير والتسبب فى اختفاء طفل حديث الولادة من داخل الحضانة، كما أمرت النيابة باستدعاء طاقم التمريض والأطباء بقسم النساء والتوليد وأفراد الامن للاستماع لأقوالهم .

 

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