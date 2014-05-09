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مجوهرات في عطر ملكي Royal Marina Diamond

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مجوهرات في عطر ملكي Royal Marina Diamond مجوهرات في عطر ملكي Royal Marina Diamond

الجمعة 09-05-2014 16:54

مجوهرات التاج، تجسد إرث الحكم الملكي الفرنسي وأحد أثمن المقتنيات، وجدت طريقها عبر العصور والقرون لتصبح إحدى الجوانب الثابتة الملازمة لسيادة فرنسا.
كنز من الألماس والياقوت والأحجار الكريمة واللالئ، يمثل عالماً من الترف والفخامة، ومن الغموض والمهابة في الوقت نفسه. وللمرة الأولى تبرز هذه المجوهرات من خلال عطر نفاذ غامض "رويال مارينا دايموند" Royal Marina Diamond، يفتح لنا رحاب عالم الملكيّة المترف... فما سره يا ترى؟
قارورة العطر
يأتي هذا العطر في تغليف فائق الأناقة يحمل لمسات تعكس صورة مجوهرات التاج. وتمتاز بتصميم فاخر ومتناغم، ترصع سطحه بأحجار مصقولة ناعمة تتوسطها ختم علامة " رويال مارينا" Royal Marina المميزة. ويتوج هذه القارورة غطاء على شكل زهرة "فلير دي ليس" Fleur – de – lis، التي هي رمز للملكية الفرنسية ومكانتها. وتماماً كعلبة مجوهرات، فإن هذه العلبة تجذب من يراها باكتشاف الكنوز التي تختبئ داخلها...

مكونات العطر
عطر يفوح بالجاذبية والشغف، هو احتفال متألق من نفحات التوت الأحمر التي تبرز عبير بتلات السوسن والياسمين. قلب العطر من نفحات الأزهار تغمرها الجاذبية الطاغية لنفحات خشب الكوبيبا، بينما تبرز نفحات الفانيلا والمسك لتعكس روح الشغف التي تميز هذا العطر.
عطر يزين بشرة المرأة كمجوهرات الماسية رائعة، لتتهادى بتألق الملوك وتترك في أثرها نفحات عطر يجسد الثقة.

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سيدتي