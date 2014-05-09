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خاص: نانسي عجرم تفوز بجائزة الـ "ميوزك أوارد" 2014

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خاص: نانسي عجرم تفوز بجائزة الـ "ميوزك أوارد" 2014 خاص: نانسي عجرم تفوز بجائزة الـ "ميوزك أوارد" 2014

الجمعة 09-05-2014 14:20

أكد جون مارتينوتي مؤسس جائزة الـ"ميوزك أوارد" لـ"سيدتي نت" أن الفنانة نانسي عجرم هي التي فازت بجائزة الـ"ميوزك أوارد" لهذه السنة. وستستلم الجائزة خلال الحفل الذي ينظم في قاعة "السبورتينغ" في إمارة موناكو يوم 27 مايو (أيار).
وسيحضر هذه السنة مجموعة من النجوم العرب من بينهم الشاب خالد. يذكر أنها المرة الثالثة التي تفوز بها نانسي بالجائزة. أولها عام 2008عن ألبوم "بتفكر في إيه" وثانيها عام 2011 عن ألبوم nancy7.

مارتينوتي الذي أسس هذه الجائزة سنة  1989 قال لـ"سيدتي نت" إن الحضور  العربي سيكون  كبيراً هذ ه السنة  وأضاف "العالم العربي مهم جداً بالنسبة لنا، وهناك عدة اسماء مرشحة لنيل عدة جوائز من مختلف الفئات".
الجوائز  تقدّم  هذه السنة عن تسع فئات منها  أفضل أغنية وأفضل ألبوم، وأفضل كليب وأفضل مطرب أو مطربة وأفضل مطرب ترفيهي وأفضل فريق غنائي.

ورغم رفض جون مارتينوتي إعطاءنا أسماء القائمة النهائية للمرشحين  بسبب عدم انتهاء التصويت الرسمي على موقع الجائزة،  إلا أنّ " سيدتي نت" علمت من مصادر أخرى أنّ الأسماء المرشحة بقوة لنيل  جائزة الموزيك أوارد عن أفضل أغنية  هي سميرة سعيد عن أغنية " ما زال " وكارول سماحة عن أغنية " إحساس " وعمرو دياب عن أغنية " الليلة ".

يذكر أن فاز بهذه الجائزة اربع مرات  سنة 1998  ، 2002و 2007 2009  كما رشحت لهذه  الجائزة  المطربة جنات أما عن جائزة افضل مطربة ومطرب عربي فقد رشحت عدة اسماء   منها  نانسي عجرم، سميرة سعيد، عبد الوهاب وإليسا التي نالت الجائزة ثلاث مرات إضافة إلى هيفا وهبي وأصالة وكارول سماحة، ومن النجوم العرب الشاب خالد والشاب مامي وتامر حسني وراغب علامة وحسين الجسمي.

 ومن المنتظر ان يتم بث حفل تقديم  جائزة الميوزيك أوارد  مباشرة على شاشة MTV

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