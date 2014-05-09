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تلميذات نيجيريا يوحّدن مشاهير هوليوود

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تلميذات نيجيريا يوحّدن مشاهير هوليوود تلميذات نيجيريا يوحّدن مشاهير هوليوود

الجمعة 09-05-2014 17:59

أثارت قضية خطف جماعة "بوكو حرام" المتطرّفة 276 تلميذة نيجيريّة من مدرستهن استنكاراً عالمياً.

ولم يكن من المستغرب أن يكون هذا الموضوع من القضايا المهمّة للنجمة العالمية Angelina Jolie التي تعمل كمبعوثة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين.

فأثناء حفل الترويج لفيلمها الجديد في لندن، ناشدت Angelina ، البالغة من العمر 38 عاماً، من أجل عودة التلميذات وبذل الجهد لمنع الجناة من الإفلات من العقاب وجعلهم يفكّرون مرّتين قبل الإقدام على مثل هذا العمل.

وفي سياق منفصل، تضامنت السيّدة الأمريكية الأولى Michelle Obama ، البالغة من العمر 50عاماً، مع التلميذات بدعمها الحملة التي انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعيّ بالهاشتاغ # bringbackourgirls، فنشرت صورة لها وهي تحمل ورقة كتب عليها " Bring Back Our Girls"، كما حثّت القوات الحكومية على استخدام التدخل العسكري من أجل تحرير الفتيات وإرجاعهنّ سالمات.

وقد نشر الكثير من مشاهير العالم صوراً لهم وهم يحملون نفس الورقة، أو صوراً تدعم الحملة، مثل Kim Kardashian و Cara Delevingne و Anne Hathaway التي لم تكتفِ بوسائل التواصل الاجتماعي، بل شاركت بتظاهرات للمطالبة بالإفراج عن التلميذات.

يُذكر أنّ جماعة "بوكو حرام" قد اختطفت الفتيات في 14 أبريل/نيسان المنصرم من مدرستهنّ في شمال شرق نيجيريا، بعد أن كانت مدرسة الفتيات قد سمحت لهنّ بتقديم الامتحانات النهائية، وسط مخاوف أمنية، استدعت من المعنيين إغلاق معظم المدارس في البلاد.

 

تابعوا تغريدة Kim Kardashian المتعلقة بسوريا وكيف ردّت Angelina Jolie عليها.

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