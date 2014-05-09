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المدير الفنى للأهلى : المشاركة فى الكأس قرار إيجابى

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المدير الفنى للأهلى : المشاركة فى الكأس قرار إيجابى المدير الفنى للأهلى : المشاركة فى الكأس قرار إيجابى

قال الكابتن فتحى مبروك المدير الفنى للأهلى أن قرار المشاركة فى كأس قرار إيجابى ويصب فى مصلحة الفريق حيث أنها فرصة جيدة أمام الجهاز الفنى لإشراك اللاعبين والاستفادة من قيمة الكأس كبطولة مهمة .. مشدداً على أنه يرحب جداً بالمشاركة فى بطولة الكأس إذا ما تقرر بصفة نهائية ذلك من قبل الإدارة .

ووفقا لما نشره الموقع الرسمى للأهلى أشار مبروك الى ان الجهاز الفنى قد حصل على شراط لفريق نكانا الزامبى الذى سيواجهه الأهلى فى أولى مباريات دورى المجموعات بالكونفيدرالية موضحاً أن الجهاز لن يشاهد تلك المباريات إلا بعد الانتهاء من مباراة المحلة من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين فى الدورى .

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