مسيرتين لإخوان المنوفية بشبين الكوم والسادات وسلسلة بشرية بتلا

نظم العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان مسيرتين بمحافظة المنوفية بمدينتى شبين الكوم والسادات وسلسلة بشرية على طريق شبين الكوم – تلا إحتجاجا على ترشيح عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية والمطالبة بالافراج عن المعتقلين من جماعة الإخوان تلبية لدعوات التظاهر ” باطل ..ميحكمش”.

أولى المسيرات إنطلقت بمدينة شبين الكوم من أمام نادى الجمهورية بشارع الجلاء البحرى بوسط المدينة مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة وتصدى لهم عدد من المعارضين لهم وتم تفريق المسيرة دون وقوع إشتباكات .

> كما نظم العشرات مسيرة انطلقت من بمفارق المنطقتين ” السابعة والثامنة ” بشارع جمال عبد الناصر بمدينة السادات وتم إنهاء المسيرة قبل وصول قوات الأمن ولم تقلى القوات القبض أى من المشاركين فيها .

كما نظم العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان سلسلة بشرية بمدخل مدينة تلا بطريق شبين الكوم – تلا رافعين شعارات رابعة وصورا للرئيس المعزول والمعتقلين .

يذكر أن التحالف الداعم لمرسى دعا إلى الخروج فى مظاهرات على مدار الأسبوع الجاري ضد النظام الحاكم أسماها “باطل.. ميحكمش” إحتجاجا على الانتخابات الرئاسية المقرر لها 26 و27 مايو الجارى.