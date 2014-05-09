” أرسنال ” ينضم للمنافسة على شراء نجل ” فان بيرسى” ذى السبعة أعوام

دخل المسئولون فى نادى ارسنال فى منافسة حامية الوطيس مع ناديي “مانشستر يونايتد” و”مانشستر سيتى” للحصول على توقيع شاكيل ابن النجم الهولندى روبين فان بيرسى والذى يبلغ من العمر سبعة اعوام فقط .

وكان الصبى الصغير الذى يتدرب حاليا فى نادى مانشستر سيتى قد اظهر امكانيات فنية مميزة فى كرة القدم مما لفت انظار الكثيرين اليه ودفع العديد من الاندية الى محاولة ضمه الى اكاديميات الناشئين لديها.

وصرحت مصادر مقربة من فان بيرسى الاب بأنه يشعر بحيرة كبيرة الان بين الموافقة على ضم ابنه لناديه السابق ارسنال وناديه الحالى مان يونايتد وكذا المان سيتى الذى يتدرب فيه شاكيل الان .

ومما يذكر ان ارسنال قام بمحاولتين سابقتين للحصول على توقيع شاكيل غير ان هاتين المحاولتين قوبلتا بالرفض حيث قال الصبى الصغير آنذاك انه ليس مستعدا بعد للانضمام الى اى ناد ، غير ان الوضع تغير الان حيث افادت تقارير صحفية بأنه من المتوقع ان يقوم شاكيل بالاشتراك مع والده باتخاذ قرار حول مستقبله فى الايام القليلة القادمة .