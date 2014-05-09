7 خطوات لتحافظي على جمال شعرك الأجعد!

هل تعانين من شعر أجعد؟ إذا كانت إجابتك "نعم" فأنت بالتأكيد تقومين بفرد شعرك للتخلص من هذه المشكلة، ولكن هل فكرت يوماً بالاعتناء بهذا التجعيد وتحويله إلى تموجات رقيقة؟

لقد أصبحت صيحة التموجات سواء كانت تموجات واسعة أو تموجات صغيرة وهي التي تسمى بالـ "كيرلي" من أكثر صيحات الشعر رواجاً على الصعيد العربي والعالمي كذلك، فالمغنية العالمية Beyoncé والنجمة Taylor Swift دائماً تظهران بتسريحة التموجات الصغيرة، كما أن هناك العديد من النجمات الأخريات اللواتي يمتلكن شعراً أملساً يقمن باستخدام العديد من أدوات العناية بالشعر لصنع بعض التموجات لشعرهن.

فما رأيك في تحويل شعرك الأجعد إلى شعر "كيرلي" بدلاً من تمليسه؟؟ إليك خطوات الحصول على هذا المظهر الأنيق في ما يلي:

1. قومي بتجديد نوع الشامبو الخاص بك، فمعظم أنواع الشامبو تحتوي على مادة "السولفات" المسببة لجفاف الشعر، لذا توجهي إلى أقرب متجر واسألي عن الشامبو الخالي من هذه المادة.

2. ابتعدي عن منتجات تصفيف الشعر كالكريم والموس والجيل التي تحتوي في مكوناتها على السيلكون، فهو يتسبب في ظهور القشرة.

3. حافظي على استخدام البلسم بعد غسل الشعر.

4. قصي أطراف شعرك كل 3 أشهر، فالشعر الأجعد يتعرض للتقصف السريع.

5. جففي شعرك بعد الاستحمام بمنشفة ناعمة جداً؛ لأن المنشفة العادية ستجعل شعرك منفوشاً.

6. تجنبي تمشيط شعرك وهو جاف؛ لأن هذا الأمر قد يسبب لشعرك التقصف والتساقط، فضلاً عن المظهر المنفوش.

7. استخدمي السيروم المغذي للشعر، فهو يعمل على تغذية الشعر وإضفاء اللمعان عليه من جهة، مع الاعتناء بتموجاته وحمايتها من المظهر المنفوش من جهة أخرى.

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الحل الأمثل للحصول على شعر صحي