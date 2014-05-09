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الإخوان يشعلون النيران فى سيارة ضابط شرطة ببنى سويف

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الإخوان يشعلون النيران فى سيارة ضابط شرطة ببنى سويف الإخوان يشعلون النيران فى سيارة ضابط شرطة ببنى سويف

صورة أرشيفية

أشعل أنصار الإخوان النيران فى سيارة تابعة لضابط شرطة بالفيوم وأخرى لمحام، عقب إلقاء زجاجات  مواد حارقة عليها ، وفروا هاربين .

وكان اللواء ابراهيم هديب مدير امن بنى سويف تلقى بلاغا من العميد سامى توفيق مدير ادارة النجدة باشتعال النيران فى سيارة  النقيب مصطفى انور المقاول ضابط شرطة بالفيوم رقم 44857 وسيارة محام يدعى احمد سعد شاكر رقمها 1946 س م ن بحى الاباصيرى  .

وتبين من تحريات اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية ان سيارتين ملاكي أسفل عمارة بمدينة بني سويف إحداهما يمتلكها مصطفي أنور المقاول ضابط شرطة بمديرية أمن الفيوم والأخري ملك أحمد سعد شاكر”محامى ”  اشتعلتا النيران بهما وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاءهما بمساعدة الأهالي .

وأكد شهود عيان وجود إطارات قديمة وضعت أسفل السيارتين إستخدمهما الإخوان في إشعال النيران لافتين إلي أن السيارتين كان يفصلهما أخري ملاكي لم تمسها النيران، مشيرين إلى ان الإخوان أحرقوهما لأن الأولي يمتلكها ضابط شرطة والثانية لوجود (كاب) شرطة داخلها .

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