اتحاد المصريين بالنمسا يؤيد جهود الاتحاد الاوروبى لمحاصرة ظاهرة ” الجهاديين “

أعرب الاتحاد العام للمصريين في النمسا عن تأييده لجهود واجتماعات الاتحاد الأوروبي التي تناولت ضرورة مواجهة العناصر الإرهابية والقتالية من حاملي الجنسيات الأوروبية والذين يتوجهون للقتال في سوريا تحت زعم ” الجهاد” ويمثلون خطرا كبيرا على أوروبا بعد عودتهم .

وقال زكريا جمعة عضو الاتحاد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا – إن قرار الحكومة النمساوية بسحب الجنسية من أي شخص يقوم بالقتال خارج أراضيها يمثل خطوة جيدة وفعالة لمواجهة أنشطة جماعات الإرهاب الدولي.

وأعرب عن تمنياته أن ينجح الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى أليات الجديدة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد بتفاقم الأنشطة الإرهابية والإجرامية في العالم، مشيرا إلى أن التقديرات الأوروبية تشير إلى وجود 15 ألف من حاملي الجنسيات الأوروبية يقاتلون في سوريا ويرتكبون أبشع الجرائم وأن هذه العناصر تمثل قنابل موقوتة تهدد الأمن والسلام في أوروبا والعالم.

> من جانب أخر، دعا جمعة المجتمع الدولي إلى العمل جديا على تحقيق تسوية عاجلة للأزمة السياسية في سوريا.

أ ش أ