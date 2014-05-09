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مرصد الكهرباء: تحسن وضع الشبكة..وتراجع زيادة الاستهلاك أمس لـ 90 دقيقة

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مرصد الكهرباء: تحسن وضع الشبكة..وتراجع زيادة الاستهلاك أمس لـ 90 دقيقة مرصد الكهرباء: تحسن وضع الشبكة..وتراجع زيادة الاستهلاك أمس لـ 90 دقيقة

مرصد الكهرباء- أرشيفية

تحسن وضع الكهرباء مع اعتدال درجات الحرارة، حيث أعلن ‏مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك اليوم الجمعة أن مدة زيادة ‏الاستهلاك عن الانتاج أمس الخميس بلغت ساعة ونصف، مع ارتفاع الاستخدام لمدة حوالي ‏‏25 دقيقة، من الساعة السادسة و 50 دقيقة إلى الثامنة و 45 دقيقة مساءا.‏

وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن اجمالي تخفيف الأحمال أمس بلغ 1250 ميجاوات ‏منها 875 ميجاوات أحمال مفصولة و 375 أحمال مخفضة بالاتفاق مع المشتركين.‏
> وتوقع المرصد أن يبلغ أقصى حمل مسائي اليوم الجمعة 22000 ميجاوات، مشيرا إلى أن ‏أقصى حمل مسائي أمس بلغ 23000ميجاوات وأن أدنى حمل بلغ 16275 ميجاوات. ‏

وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏‏الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الانتاج” يتم تخفيض الأحمال ‏‏بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل لموارد ‏‏الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏

ا.ش.ا

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