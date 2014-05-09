مرصد الكهرباء: تحسن وضع الشبكة..وتراجع زيادة الاستهلاك أمس لـ 90 دقيقة

تحسن وضع شبكة الكهرباء مع اعتدال درجات الحرارة، حيث أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اليوم الجمعة أن مدة زيادة الاستهلاك عن الانتاج أمس الخميس بلغت ساعة ونصف، مع ارتفاع الاستخدام لمدة حوالي 25 دقيقة، من الساعة السادسة و 50 دقيقة إلى الثامنة و 45 دقيقة مساءا.
وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن اجمالي تخفيف الأحمال أمس بلغ 1250 ميجاوات منها 875 ميجاوات أحمال مفصولة و 375 أحمال مخفضة بالاتفاق مع المشتركين.
> وتوقع المرصد أن يبلغ أقصى حمل مسائي اليوم الجمعة 22000 ميجاوات، مشيرا إلى أن أقصى حمل مسائي أمس بلغ 23000ميجاوات وأن أدنى حمل بلغ 16275 ميجاوات.
وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الانتاج” يتم تخفيض الأحمال بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.
ا.ش.ا