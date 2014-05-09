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الفضالى: الصعيد معقل التاريخ والغرب يعرف قيمة مصر وحضارتها

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الفضالى: الصعيد معقل التاريخ والغرب يعرف قيمة مصر وحضارتها الفضالى: الصعيد معقل التاريخ والغرب يعرف قيمة مصر وحضارتها

المستشار أحمد الفضالي

عقد تيار اﻹستقلال بأسيوط أمس مؤتمراً شعبياً لتأييد المشير عبد الفتاح السيسى فى اانتخابات الرئاسية بحضور المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال ونبيل ذكي والفنان أحمد ماهر والإعلامي عبد المجيد خضر والدكتور نصر سليمان أعضاء التيار، كما حضره من أسيوط أعضاء مجلس الشعب السابقين وكبار عائلات أسيوط.

وقال الفضالى إن الشعب المصرى لن يقبل بأى وصاية خارجية أو داخلية ونحن نتحدث من أرض أنجبت الزعيم الخالد عبد الناصر فالعالم يعى رسالتنا وأن المصريين لن يتراجعوا عن اﻹستقلال الكامل وعن إرادتهم التى ظهرت فى 30 يونيو واضحة جلية أبهرت العالم كله.

وأضاف بأنا تلقينا تهديدات كى نعدل عن هذا المؤتمر غير أننا نقول لهؤلاء الذين هددونا أن أصغر شخص فى أسيوط قادر على أن يحمينا من هؤﻻء المجرمين.

وذكر فضالى بأن الصعيد معقل التاريخ والعالم الغربى قبل الشرقى يعرف قيمة حضارة وتاريخ فلتحيا مصر ويسقط اﻷعداء مشيراً إلى أن كلمة تحيا مصر من أسيوط لها معنى أعظم وأكبر.

وقال إن من أرض أسيوط نقول للعالم أن يوم اﻹنتخابات يوم من أجل وطن وليس رئيس من أجل أن تنتصر مصرعلى أعداءها فلتحيا مصر وليتوحد شعبها بعيدا عن قلة يكيدون لها وإختارت اﻹرهاب وأكد على أن المصريين قد إختاروا وحددوا هدفهم ولن يثنيهم عنه أحد.

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