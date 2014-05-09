غداً.. القوى العاملة تنظم ملتقى لتوظيف الشباب بمحافظة المنيا

تعقد مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنيا غدا السبت، ملتقى للتوظيف باستاد المنيا الرياضى، لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين بالقطاع الخاص، وذلك فى إطار جهود الوزارة للحد من ظاهرة البطالة.

وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى تصريحات صحفية، إنه تم دعوة أكثر من 50 شركة من داخل محافظة المنيا والمحافظات المجاورة للمشاركة فى الملتقى، وعرض الوظائف المتاحة لديها.

وأكدت أن الوزارة تسعى لأن تكون الوظائف المتاحة بشروط ميسرة لتعظيم الاستفادة منها، وشمولها لأكبر عدد ممكن من راغبى العمل.

وأوضحت أن هذا الملتقى يأتى فى إطار التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية وجهاز تشغيل شباب الخريجين ومركز معلومات التنمية المحلية بمحافظة المنيا.