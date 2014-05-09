سامح عاشور يعقد لقاءً مفتوحًا مع الصحفيين الأحد لبحث قضايا نقابية

يعقد سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بعد غد الأحد، لقاءً مفتوحًا مع الصحفيين المعنيين بتغطية شئون نقابة المحامين، يتناول كافة القضايا النقابية الملحة المطروحة.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء بعض القضايا المهمة التى تشغل المحامين خلال الآونة الأخيرة، وأبرزها أزمة أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة لدى الجهات الحكومية، والتى تصل إلى ما يقرب 16 مليون جنيه، ونتائج المؤتمر العام لمحامى مصر لتعديل قانون المحاماة، وقانون الإدارات القانونية، ومطالب المحامين بتفعيل نصوص الدستور التى تمثل حماية للمحامى أثناء عمله.

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