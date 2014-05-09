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"الزراعة" تواصل حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات

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"الزراعة" تواصل حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات "الزراعة" تواصل حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأرضى الزراعية بالمحافظات المختلفة، بالتنسيق مع المحافظين وأجهزة الحكم المحلى ووزارة التنمية المحلية.

وتمكنت الحملة التى نظمتها الوزارة، بالتعاون مع محافظة الفيوم وقوات الأمن من الشرطة وأجهزة الحكم المحلى بالمحافظة، من إزالة التعديات الواقعة على مساحة 5 أفدنة الأراضى الزراعية بقرية هوارة المقطع- مركز الفيوم، وذلك بعد تقسيمها للبناء وبيعها.

وأكدت الوزارة، فى بيان لها، استمرار حملات الإزالة بالمحافظات المختلفة، وذلك وفقاً للبرنامج الزمنى الذى تم وضعه بالتنسيق مع المحافظات، وأنه لا تراجع عن تنفيذ قرارات الإزالة وحماية الرقعة الزراعية، ومحاسبة المسئول عن عمليات التبوير.

يذكر أن الوزارة نجحت بالفعل فى إزالة 123 ألفا و404 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالمحافظات المختلفة على مساحة إجمالية 7 آلاف و186 فدانا.
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