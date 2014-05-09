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ماريا كاري تكشف عن عادة ابنها السّيئة

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ماريا كاري تكشف عن عادة ابنها السّيئة ماريا كاري تكشف عن عادة ابنها السّيئة

الجمعة 09-05-2014 13:45

أقرّت المغنّية الأمريكية Mariah Carey في مقابلة مع مقدّم البرامج الشّهير David Letterman عن عادة ابنها السّيئة، التي بسببها أُطلق عليه لقب "Rocky"، أو صخري.

وكشفت Carey خلال المقابلة عن أنّ ابنها Moroccan، الذي يبلغ من العمر عامين ونيّفاً، والأخ التّوأم لابنتها Monroe، يقوم بضرب ولَكم الأولاد الأكبر منه سناً، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر يُعدّ مشكلة كبيرة.

وبعد اعتراف Carey، ردّ Letterman عليها بالقول: "الأمر الآن يستدعي مقاضاتك يا صديقتي".

Carey هي أمّ لتوأمين Monroe و Moroccan من زوجها الممثل Nick Cannon. وهي الآن تستعدّ لإطلاق ألبومها الجديد "Me. I Am Mariah" في 27 أيار/مايو الجاري.

 

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