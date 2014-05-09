كندة حنا حامل بتوأمين

أعلنت الفنّانة السّوريّة الشّابة كندة حنّا خبر حملها بتوأمين من البنات، وشاركت هذا الخبر الذي كان له وقع كبير من الفرح عليها مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على "انستغرام".

وكتبت حنّا على "انستغرام"، "يا ربي دخيلك كل شي بتمناه بتطعمني ياه, من فترة رحت لعند دكتوري يللي بتفائل فيه الدكتور بشار الجناوي وقلي معي توم, طبعاً أنا فرحت كتير وقلت إنو هي أعجوبة لأنو نحنا ما عنا وراثة التوم، وتمنيت تكون بنت لأنو ناجي بدو بنوتة ولأنو قلبو أبيض ونيتو صافية, رحت اليوم لعند الدكتور بشار وقلي معي بنتين الله يتمم عخير والمهم الخلقة التامة".

يشار إلى أنّ حنّا كانت رزقت العام الماضي بمولودها الأول وأسمته "فارس".

وعلى الصّعيد الدرامي الفنّي، تشارك حنّا بالعديد من الأعمال الفنيّة لموسم دراما رمضان 2014 ومن أبرزها الجزء السّادس من "باب الحارة"، ومسلسل البيئة الشّاميّة "الغربال" من إخراج زوجها المخرج ناجي طعمي.