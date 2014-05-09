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سلطان بن زايد يزور ناصر بوقبي المنصوري

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سلطان بن زايد يزور ناصر بوقبي المنصوري سلطان بن زايد يزور ناصر بوقبي المنصوري

زار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، بعد ظهر أمس ناصر بوقبي المنصوري في منزله بمنطقة المرخانية بمدينة العين، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل والالتقاء بالمواطنين.

وكان في استقبال سموه ناصر المنصوري وحمد بن سهيل الخييلي وعدد من أعيان قبيلة المناصير والوجهاء والمواطنين الذين رحبوا وعبروا عن سعادتهم بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وخلال الزيارة تبادل سمو الشيخ سلطان بن زايد مع ناصر المنصوري والحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص سموه على التواصل مع المواطنين في علاقة وثيقة تؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.

وعبر المنصوري والحضور عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على ما يوليه من رعاية واهتمام بالمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم في جميع مناطق الدولة.

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