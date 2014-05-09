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روسيا تتقدم بعرض نظام دفاع جوي بعيد المدى لتركيا

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روسيا تتقدم بعرض نظام دفاع جوي بعيد المدى لتركيا روسيا تتقدم بعرض نظام دفاع جوي بعيد المدى لتركيا

صواريخ روسية

 جددت روسيا عرضها المتعلق بمشروع نظام دفاع جوي صاروخي بعيد المدى لتركيا بعد تمديد فترة العرض الذي تقدمت به الصين التي فازت بمناقصة المشروع بعد مزاعم بأن شركة CPMIEC الصينية لم تف بالمواصفات المدرجة بالعقد الذي بدأ التفاوض عليه بين الطرفين.

وذكرت صحيفة “طرف” التركية اليوم الجمعة أن المسؤولين الأتراك المعنيين بهذا الشأن أكدوا أنه لا يوجد أي تأثير للولايات المتحدة بهذه التطورات ولكن كل ما هنالك أن الشركة الصينية لم تلتزم بالمواصفات الموجودة بالعقد دون تقديم أية معلومات عن عدم التزام الصين بشروط العقد رغم أن المفاوضات مستمرة مع الصين من أجل التنفيذ الدقيق لكافة بنود التعاقد.

وكانت الولايات المتحدة ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد انتقدتا قرار بدء المفاوضات التركية مع الشركة الصينية المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية إلى جانب أن نظام الدفاع الجوي الصيني لا يتوافق مع أنظمة حلف الناتو، كما أن واشنطن والحلف أعربوا عن مخاوفهم من دخول الصين في هذا الموضوع الحساس.

وأشار مسؤولون أتراك إلى أن روسيا ظلت العام الماضي خارج التقييمات المتعلقة بمشروع نظام الدفاع الجوي، إلا أن المباحثات بين تركيا وروسيا لم تنقطع.

أ ش أ

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