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رئيس دولة جنوب السودان يصل أديس أبابا لبدء محادثات مع زعيم المتمردين رياك مشار

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رئيس دولة جنوب السودان يصل أديس أبابا لبدء محادثات مع زعيم المتمردين رياك مشار رئيس دولة جنوب السودان يصل أديس أبابا لبدء محادثات مع زعيم المتمردين رياك مشار

أرشيفية

وصل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى أديس أبابا اليوم الجمعة لبدء محادثات مع زعيم المتمردين رياك مشارلانهاء الصراع فى جنوب السودان .. ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم “الجمعة” دون المزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع أن تشهد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا محادثات ستكون فيها المرة الأولى التي يجلس فيها زعيم المتمردين رياك مشار مع الرئيس سلفا كير منذ نشوب الصراع هناك منتصف ديسمبر الماضي من أجل إنهاء صراع مستمر منذ أربعة أشهر وتفادي تحوله إلى إبادة جماعية.

وقال مصدر من متمردي جنوب السودان إن زعيم المتمردين رياك مشار قد وصل الى العاصمة الاثيوبية أمس للاجتماع مع الرئيس سلفا كير بعد ضغوط دولية لإجراء محادثات مباشرة لإنهاء الصراع.

وكانت الأمم المتحدة قد طالبت في وقت سابق من الشهر الماضي بتحقيق في المذبحة التي راح ضحيتها مئات المدنيين على أيدي قوات المتمردين في بنتيو شمال جنوب السودان ومحاكمة المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية.

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