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بالصور.. “السيول” تغرق عشرات الفنادق بطابا وتمنع السائحين من مغادرة المدينة

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بالصور.. “السيول” تغرق عشرات الفنادق بطابا وتمنع السائحين من مغادرة المدينة بالصور.. “السيول” تغرق عشرات الفنادق بطابا وتمنع السائحين من مغادرة المدينة

آثار السيول فى طابا

أغرقت السيول الشديدة التي تعرض لها منتجع طابا عشرات الفنادق والتجمعات البدوية الموجودة بالمنطقة التي جرفتها السيول ناحية البحر، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 7 أشخاص وفقد ثلاثة آخرين.

ومنعت مئات السائحين من مغادرة طابا لإسرائيل بسبب تجمع الأمطار بكثافة على الطريق وقطع الطريق في أماكن كثيرة، مما سبب خطورة فى تحرك الحافلات السياحية تجاه منفذ طابا البرى.

وقالت مصادر بدوية إن الوضع مأساوي بطابا حيث أن السيول وصل إرتفاعها لـ 6 متر، وجرفت تجمعات بدوية وقطعت الاتصالات الأرضية والمحمولة.

وأضاف أحد العاملين أن موبينيل خلعتها السيول ولا نستطيع تحقيق أي اتصال الا من خلال الشبكة الدولية.

وقال اللواء عادل كساب، مدير غرفة عمليات جنوب سيناء والمتحدث الرسمي للمحافظة إنه جارى فتح الطريق المؤدى لطابا بالمعدات الثقيلة وانه تم فتح جزئي للطريق، مشيراً إلى أن هناك خسائر فادحة بالطرق ونفى أن يكون هناك مفقودين من السيل واشار كساب إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن انتقلوا لموقع السيل لمتابعة فتح الطرق وجهود انقاذ منطقة السيل.

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