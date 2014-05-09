بالصور أرض الحرمين تغرق في السيول.. وسعوديون يدشنون هاشتاج «مكة تغرق»

دشن سعوديون على «تويتر»، هاشتاج «مكة تغرق» كرد فعل على السيول التي اجتاحت مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، واحتل المرتبة الأولى في المجتمع السعودي.

وقال نجر بن جاكسون إنه «كالعادة نلوم الحكومة والمشاريع وننسى أن هذه الأحداث احتمال كبير أن تكون تحذيرا من الخالق لتصحيح ما بأنفسنا»، بينما أضاف عبدالرحمن المشلط: «مكـــﮧ لـم تغرق بل تُغَسَّل من أنــــــاس قد عصـــوه ويغسل الكعبة ويسقي الأشجار لأن الناس لا يقومون تجاههم».

وكتب عمر بن عبد العزيز: «رفقا بمكة أيها المسؤول، رفقا بآثارها وقلاعها ومبانيها وتاريخها، رفقا بأهلها وبجيرانها وبزوارها، رفقا بها فماعادت تطيق».

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