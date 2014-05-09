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مارتينو لم يغير النظام اليومي للاعبين رغم عودة الحياة لليجا

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مارتينو لم يغير النظام اليومي للاعبين رغم عودة الحياة لليجا مارتينو لم يغير النظام اليومي للاعبين رغم عودة الحياة لليجا

برشلونة (إفي): بالرغم من اقتراب حلم تحقيق الدوري الإسباني لكرة القدم من برشلونة مجددا، لم يغير الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتنيو المدير الفني للفريق من النظام اليومي للاعبين، ليقرر إعطاهم يوم الجمعة راحة، قبل يومين فقط من مباراة إلتشي الحاسمة في البطولة.

ويتعين على برشلونة الفوز بالمباراتين المتبقيتين أمام إلتشي وأتلتيكو مدريد من أجل الفوز بالدوري الإسباني لهذا الموسم.

إلا أن مارتينو أراح اللاعبين بعد التعادل أمام خيتافي، ليتدرب الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، قبل أن يعود للراحة الجمعة.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الليجا، برصيد 86 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو في الصدارة بـ88.

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