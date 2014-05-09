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لاعبو برشلونة يتعاهدون على الفوز بالليجا في عيد ميلاد ألفيش

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لاعبو برشلونة يتعاهدون على الفوز بالليجا في عيد ميلاد ألفيش لاعبو برشلونة يتعاهدون على الفوز بالليجا في عيد ميلاد ألفيش

برشلونة،(إفي): احتفل لاعبو فريق برشلونة بعيد ميلاد زميلهم البرازيلي داني ألفيش الـ31 اليوم في حفل عشاء، بأحد المطاعم الفخمة بالعاصمة الكتالونية، تعاهدوا خلاله على الفوز بلقب الدوري الإسباني.

وحفز نجوم البرسا أنفسهم لانتزاع لقب الليجا واستغلال هدية ريال مدريد الذي تعادل في آخر مباراتين امام فالنسيا 2-2 وبلد الوليد 1-1.

ويعتمد الفريق الكتالوني على نفسه للحفاظ على اللقب، حيث يحتاج للفوز في آخر جولتين على إلتشي خارج ملعبه، وعلى المتصدر أتلتيكو مدريد في ملعبه كامب نو لحسم البطولة لصالحه.

وبحسب صحيفة (أس) فإن اللاعبين ينوون إهداء لقب الدوري، في حال توجوا به، للمدرب الراحل تيتو فيلانوفا، وللمدرب الحالي الأرجنتيني تاتا مارتينو الذي على الأرجح سيرحل بنهاية الموسم.

ويحتل أتلتيكو الصدارة بـ88 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، وأربع نقاط عن ريال مدريد.

ويكفي أتلتيكو التعادل في المباراتين لضمان التتويج باللقب، حيث يستضيف مالاجا الأحد المقبل في ملعبه فيسنتي كالديرون، قبل أن يحل ضيفا ثقيلا على برشلونة في القمة الختامية بملعب كامب نو.

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