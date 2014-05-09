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تقرير برلماني بريطاني: سحب الجنسية سيكون أداة فعالة لمن يقاتل بسوريا

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تقرير برلماني بريطاني: سحب الجنسية سيكون أداة فعالة لمن يقاتل بسوريا تقرير برلماني بريطاني: سحب الجنسية سيكون أداة فعالة لمن يقاتل بسوريا

سوريا

أكد تقرير لجنة برلمانية بريطانية أن سحب الجنسية سيكون أداة فعالة في مواجهة سفر المقاتلين إلى سوريا للمشاركة فى القتال الدائر هناك.

وأعلنت اللجنة ، طبقا لقناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم “الجمعة” ، أن بريطانيا يجب أن تتحرك بصورة عاجلة لمنع مواطنيها من السفر للقتال في سوريا وصراعات أخرى وسط مخاوف من أنهم يمكن أن يتبنوا فكرا متشددا هناك وأن يعودوا لتنفيذ هجمات في بلدهم ، معربة عن الدهشة من أن من سحبت منهم الجنسية خلال العامين الماضيين لهذا السبب لم يتجاوز 14 شخصا.

وحذر التقرير ، الذي أعدته لجنة الشئون الداخلية في مجلس العموم البريطاني ، من أن أعداد البريطانيين المشاركين في العمليات القتالية في سوريا وصلت إلى أرقام مفزعة ، داعيا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة.

وتقول وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية إن أعداد البريطانيين الذين يتوجهون إلى سوريا للانضمام للحركات المسلحة هناك يصل إلى نحو 500 شخص.

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أونا

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