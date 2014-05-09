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مقتل 30 شخصا في تفجير جسر علي الحدود النيجيرية الكاميرونية

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مقتل 30 شخصا في تفجير جسر علي الحدود النيجيرية الكاميرونية مقتل 30 شخصا في تفجير جسر علي الحدود النيجيرية الكاميرونية

 

العنف في نيجيريا

لقي 30 شخصا مصرعهم في تفجير أحد الجسورعلي يد مسلحين يشتبه بانتمائهم لجماعة “بوكو حرام” المتشددة عند مدخل قرية “جمبورو نجالا” شمال شرقى البلاد علي الحدود مع الكاميرون ، التي شهدت مذبحة منذ أيام راح ضحيتها نحو 300 من سكان القرية.

ورغم أن الشرطة لم تصدر الي الآن بيانات عن الحادث فإن صحف نيجيرية بينها صحيفة “بونش” واسعة الإنتشار، اكدت الهجوم وأشارت الي أن مسلحي الجماعة فجروا الجسر اثناء توجه اقارب ضحايا المذبحة الأولي عبر الجسر لدفن القتلي في مقبرة جماعية.

من جهته  أكد الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان في تصريحات أمس ، ان موضوع خطف عشرات الفتيات من داخل مدرسة الشهر الماضي سيعجل بنهاية “بوكو حرام” في ظل التعاطف الدولي مع نيجيريا والعروض الدولية لتقديم المساعدات الأمنية لتحرير الفتيات .

أ ش أ

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