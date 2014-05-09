واشنطن بوست : ترشيح سفيري الولايات المتحدة لدى مصر والعراق على طريقة الكراسي الموسيقية

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الترشيحين الجديدين لسفيري الولايات المتحدة في مصر والعراق أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية ، بعدما أعلن البيت الأبيض عن رغبة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إعادة ترتيب مواقع دبلوماسييه في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة اليوم الجمعة أنه إذا قام مجلس الشيوخ الأمريكي بتثبيت الترشيحين فإن روبرت بيكروفت ، السفير الأمريكي بالعراق ، يتجه إلى منصب هام آخر ألا وهو سفير الولايات المتحدة لدى مصر ، وأن أوباما رشح ستيوارت جونز ، الذي يشغل حاليا منصب السفير الأمريكي لدى الأردن ، ليحل محل بيكروفت.

وأوضحت الصحيفة أن بيكروفت خدم في جميع أنحاء الشرق الأوسط كسفير في الأردن وبمناصب بالمملكة العربية السعودية وسوريا ، إلى جانب أنه كان مساعدا تنفيذيا لوزيري خارجية سابقين هما كولن باول وكوندوليزا رايس.

وأشارت إلى أن بيكروفت ، الذي كان في موقع القيادة بالعراق منذ شهر أكتوبر من عام 2012 ، سيتوجه إلى مصر في وقت مرحلة انتقالية تمر بها البلاد ، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة لم يكن لديها أحد هناك منذ شهر أغسطس الماضي.

ونوهت الصحيفة إلى أن جونز ، الذي عمل في العراق قبل عدة أعوام ، سيعود إلى ذلك البلد في وقت تجدد العنف هناك ، موضحة أنه كان دبلوماسيا أيضا في مصر وتركيا والسلفادور وكولومبيا.

ا.ش.ا