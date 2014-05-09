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بوتين فى ذكرى الانتصار على النازية: شجاعة الشعب السوفيتي أنقذ أوروبا من العبودية

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بوتين فى ذكرى الانتصار على النازية: شجاعة الشعب السوفيتي أنقذ أوروبا من العبودية بوتين فى ذكرى الانتصار على النازية: شجاعة الشعب السوفيتي أنقذ أوروبا من العبودية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 9 مايو “برمز النصر” للشعب الروسي، مؤكدا أن البلاد ستحافظ دوماً على ذكرى الحرب.

وقال بوتين في كلمة افتتح بها الاستعراض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة يوم النصر على النازية “نحن سنحافظ دوما على هذه الحقيقة المقدسة ولن نسمح بخيانة أو نسيان الأبطال الذين لم يرحموا أنفسهم ليحافظوا على السلام على الأرض”.

وأشار بوتين إلى أن “التاسع من مايو هو أهم عيد وسيبقى أهم عيد بالنسبة لنا.. أنه يوم النصر الوطني والعزة يوم الأسى والذكرى الأبدية”، موضحا أنه “عيد انتصار حب الوطن، عندما نشعر نحن ماذا يعني الاخلاص للوطن وكم هو مهم الحفاظ على مصالحه”.

وأكد بوتين على أن “الإرادة الحديدة للشعب السوفيتي وشجاعته وثباته أنقذوا أوروبا من العبودية”، مقابل ملايين الضحايا والمأسي، مشيرا الى أن النصر صيغ في الخطوط الأمامية والخلفية وفي الصفوف الفدائية وفي حصار لينينغراد وفي شجاعة المدافعين في سيفاستوبول.

 

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