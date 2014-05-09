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مكة المكرمة تتعرض لسيول وأمطار غزيرة

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مكة المكرمة تتعرض لسيول وأمطار غزيرة مكة المكرمة تتعرض لسيول وأمطار غزيرة

أرشيفية

تعرضت مكة المكرمة الليلة الماضية الى امطار غزيرة تسببت فى جريان سيول جرفت السيارات ببعض شوراع المدينة دون خسائر فى الارواح.

وأعلنت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة فى بيان أصدرته بهذه المناسبة إن أمطارا غزيرة ‏‫هطلت مساء أمس الخميس شملت أحياء العاصمة المقدسة ومركز بحرة والشعيبة ومنطقة حدا أدت إلى جريان السيول ومياه الأمطار تم معها تطبيق خطة الأمطار، حيث انتشرت 23 دورية سلامة من قوات الدفاع المدنى و16 فرقة إنقاذ مدعومة بـ 12 آلية ثقيلة من القلابات والجرافات” الشيوﻻت” وشاحنات المياه “الوايتات” المزدوجة اﻻستخدام بغرض عمليات الإنقاذ الميداني، كما تم دعم موقف الحرم المكي الشريف بـ6 دراجات و32 فرد إسعاف تحسبا لأي انزﻻقات قد تحدث للزوار والمعتمرين نتيجة الأمطار.

وأوضح الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أنه ورد إلى غرفة العمليات “632″ بلاغا ,منها احتجازلسيارات داخل تجمع للمياه بشارع الحج وحي العمرة والمقرح وأم الجود والشوقية وتم إخراج ”23″ شخصا منها عن طريق فرق الإنقاذ إلى مناطق آمنة كما وقع عدد من حوادث التماسات كهربائية لم يتجاوزعددها 34 بلاغاً وبعض احتجازات المصاعد نتيجة انقطاع الكهرباء – وعددها 3 حاﻻت- تم التعامل معها دون أي إصابات.

أ ش أ

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