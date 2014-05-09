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إدارة حلوان تؤكد انفراد "اليوم السابع" بتسريب امتحان الدين المسيحى

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إدارة حلوان تؤكد انفراد "اليوم السابع" بتسريب امتحان الدين المسيحى إدارة حلوان تؤكد انفراد "اليوم السابع" بتسريب امتحان الدين المسيحى

كشف مسئول بإدارة حلوان التعليمية أن اللجنة التى أرسلتها ميرفت مصطفى مديرة الإدارة، أثبتت واقعة تسريب امتحان التربية الدينية المسيحية لطلاب الصف الأول الثانوى الأميرى بمدرسة حلوان التجارية الفنية بعد فحصها لأوراق الإجابات بكنترول المدرسة.

وأوضح المسئول فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعداد تقرير، وتم رفعه إلى مديرة الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئولين بالمدرسة وعلى رأسهم مديرها، مضيفًا أنه بفحص الأوراق تبين أن طلاب الخدمات قد اختبروا أسئلة امتحان طلاب الأول الأميرى.

كان "اليوم السابع" قد انفرد بتسريب امتحان المادة ويتألف من 5 أسئلة، الأول سؤال إجبارى، والثانى أكمل العبارات التالية، والثالث ضع علامة صح أم خطأ، والرابع صل العبارات الآتية، والخامس اختر الإجابة من بين الأقواس.

وتقدم مجموعة من طلاب المدرسة بشكوى إلى الإدارة التعليمية، تفيد بتسرب امتحان التربية الدينية المسيحية للصف الأول الثانوى الأميرى، ووقع 5 من الطلاب أسفلها.

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