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تايلاند تستعد لاحتجاجات جديدة بعد قرار المحكمة بعزل رئيسة الوزراء

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تستعد العاصمة التايلاندية بانكوك لخروج المزيد من المسيرات،الجمعة في أعقاب صدور حكم قضائي جرى بموجبه عزل رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا والعديد من أعضاء حكومتها هذا الأسبوع.

وقال زعيم الاحتجاجات سوتيب توجسوبان للمتظاهرين المناهضين للحكومة مساء الخميس: «الوقت حان الآن لاستعادة بلادنا .. إنها المعركة النهائية أيها الأخوة والأخوات».

وكانت المحكمة الدستورية عزلت ينجلوك من منصبها يوم الأربعاء، حيث قالت إن نقلها لمسؤول أمني رفيع من منصبه في 2011 لصالح أحد أقاربها قد انتهك الدستور.

ولعب «سوتيب»، وهو برلماني سابق عن الحزب الديمقراطي المعارض، دورا رئيسيا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تضرب العاصمة منذ نوفمبر الماضي.

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