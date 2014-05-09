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بالصور أرض الحرمين تغرق في السيول.. وسعوديون يدشنون هاشتاج «#مكة_تغرق»

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دشن سعوديون على «تويتر»، هاشتاج «#مكة_تغرق» كرد فعل على السيول التي اجتاحت مكة المكرمة بالمملكة العربية ، واحتل المرتبة الأولى في المجتمع السعودي.

وقال نجر بن جاكسون أنه «كالعاده نلوم والمشاريع وننسى أن هالأحداث احتمال كبير أن تكون تحذير من الخالق لتصحيح ما بانفسنا»، بينما أضاف عبد الرحمن المشلط: «مكـــﮧ لـم تغرق بل تُغَسَّل من أنــــــاس قد عصـــوه ويغسل الكعبة ويسقي الأشجار لأن الناس لايقومون تجاههم».

وكتب عمر بن عبد العزيز: «رفقا بمكة أيها المسؤول، رفقا بآثارها وقلاعها ومبانيها وتاريخها، رفقا بأهلها وبجيرانها وبزوارها، رفقا بها فماعادت تطيق».

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