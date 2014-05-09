حسن شاهين عن حوار صباحي: «دوس دوس يا حمدين أنت وراك ملايين»

علّق حسن شاهين، المتحدث باسم حملة تمرد، على حوار حمدين صباحي، المرشح الرئاسي، مساء الخميس، في صفحته على «فيس بوك»، قائلًا: «دوس دوس يا حمدين أنت وراك ملايين».

واستضافت قناة «سي بي سي» صباحي، مساء الخميس، ضمن برنامج «مصر تنتخب الرئيس».

وقال صباحي إنه لن يهرب حال خسارته الانتخابات وتحريك عدد من القضايا ضده، مؤكدًا أنه لا أطلب تأييد من يرفض «25 يناير و30 يونيو».

وأضاف صباحي، خلال حواره مع خيري رمضان ومجدي الجلاد على فضائية «سي بي سي»، مساء الخميس: «على قطر الاعتذار لمصر وأن تعود لمحيطها الخليجي والعربي، وأنا مع وحدة سوريا ومع حل سياسي يمكن الشعب من اختيار حريات تليق به».