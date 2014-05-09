السفارة السعودية في الأردن: السعودي المغدور تعرض لـ94 طعنة

عرعر- جاسر الصقري

قالت سفارة المملكة في الأردن إنها لاحظت قيام بعض المواقع الالكترونية بتداول معلومات مغلوطة مخالفه للحقائق والمنطق تتعرض لسمعة المواطن السعودي المغدور نبيل فرعون الذي قتل في جريمة بشعة اكتشفت فجر الإثنين الماضي، وما تناقلته هذه المواقع من أن سبب الجريمة هو تحرش المجني عليه بوالدة الجاني بما يخالف العقل والمنطق.

وأكدت السفارة في بيان حصلت "الرياض" على نسخة منه، أن المجني عليه يبلغ من العمر ما يقارب السبعين عاماً، بينما والدة الجاني في أواخر الستينات، ولتوضيح الحقائق فإن الجريمة حدثت بسبب خلافات سابقة بين الجاني والمجني عليه، فقد تعود الجاني فصل التيار الكهربائي عنه بشكل مستمر، ويوم الخميس الماضي حدثت مشاجرة بينهما نتيجة لذلك، وقام الجاني بسحبه الى شقته - أي الجاني- وطعنه 94 طعنة ثم قام بنحره، وتحفظ على الجثة في غرفة داخلية في شقته لمدة 72 ساعة، وبسبب كسور تعرض له الجاني لم يتمكن من التخلص من الجثة، وقالت السفارة: عندما داهم البحث الجنائي شقة الجاني وقام بتفتيشها حاول الجاني رمي الجثة من النافذة ولم يتمكن من ذلك وتم القبض عليه، وتبين السفارة بأنها حرصت على توضيح حقيقة ما حصل، وتهيب بالجميع التأكد من حقيقة المعلومات قبل نشرها وتداولها.