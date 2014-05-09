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شبح الإبل يهدد مرتادي طريق «تربة - الأدية»

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شبح الإبل يهدد مرتادي طريق «تربة - الأدية» شبح الإبل يهدد مرتادي طريق «تربة - الأدية»

    اشتكى العديد من مرتادي طريق تربة – الأدية شمال منطقة حائل من خطر الإبل السائبة التي يتركها أصحابها تعترض الطريق معرضةً حياة الأبرياء من مرتادي الطريق للخطر، لاسيما وأن الطريق فيه منعطفات ومنخفضات خطرة، ويربط منطقة حائل بمنطقة الحدود الشمالية.

كثير من ملّاك الإبل لا يأبهون بترك إبلهم تسير وسط الطريق ضاربين بالأنظمة المرورية عرض الحائط، ومتجاهلين أحقية قائد المركبة بالطريق.

وأكّد مواطنون أن غياب مراكز أمن الطرق، ونقاط الضبط الأمني، على هذا الطريق البالغ طوله حوالي (180) كلم، جعل بعض ملّاك الإبل يُعرّض حياة الأبرياء للموت.

وقد باشرت الدوريات الأمنية بمخفر شرطة مدينة تربة حائل، والهلال الأحمر، خلال ال(6) أشهر الماضية فترة (الربيع) عدداً من الحوادث المرورية المؤلمة، ما بين إصابات ووفيات، بسبب الإبل السائبة.

ويطالب مواطنون عبر "الرياض" بتطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين من أصحاب الإبل، الذين يتركونها تسرح وتمرح دون رقيب.

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