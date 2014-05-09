أمطار غزيرة على المدينة المنورة وخفيفة على جدة.. وزخات برد على عسير

هطلت فجر امس أمطار غزيرة على المدينة المنورة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب الصغيرة، وارتوت الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم. وشملت الامطار محافظة بدر ومحافظة الحناكية ولم تكن هناك اي بلاغات عن أي حوادث ولله الحمد ومازالت الفرصة مهيئة لهطول امطار حتى يوم غد الجمعة.

وهطلت امس أمطار غزيرة على منطقة تبوك شملت محافظة حقل وضوحيها سال على إثرها وادي مبرك وعلى مركز الزيتة وضواحيه (شريف معطية والرقط وصريم والشقة وقرية)، ومركز الجديد وضواحيه (الضريف والمجيفل وعلو جله)، ومركز علقان وضواحيه (الصدارة والظهر والبيانة وعميق وثرف وعقربية والطويلات)، ومركز علو القصير وضواحيه (علو السرو وام حطب والقصير)، ومركز أبو الحنشان وضواحيه (ردة رشيد وتنينير وادي مبرك والاسمر والطبق). كما هطلت الأمطار على محافظة البدع شملت مركز مقنا ومركز قيال ووادي الحمض ووادي عفال. وشملت محافظة تيماء في مركز مركز مديسيس وضواحيه (الابرق وجريدا وجبل ضبع)، ومركز جريش وضواحيه (مضلات والبويضا ومدخنات والمخيمرية والصوانه وهضيبات السواني)، ومركز أبيط وضواحيه (نعجه وابو إذن ومريقب).

كما هطلت مساء أمس الاول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على عدد من محافظات ومراكز عسير، شملت محافظات تنومة وظهران الجنوب وخميس مشيط، سالت على أثرها الأودية والشعاب. كما هطلت أمطار متوسطة شملت مدينة أبها ومحافظة رجال ألمع، ومراكز خيبر الجنوب ويعرى والجوه والحرجة والغايل وبللحمر والحيمة.

وهطلت أمس الاول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف شملت الحلقة والعطيف.

كما هطلت صباح امس أمطار خفيفة على بعض أحياء محافظة جدة. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

الى ذلك توقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة هطول أمطار رعدية قد تصحب بزخات من البرد على مناطق تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتتحرك لتؤثر على مناطق الجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية ومرتفعات مكة المكرمة وعسير والباحة ونجران وجازان، تشمل الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة.وجاء في التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون بمشيئة الله تعالى جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 38 كم/ساعة وشمالية غربية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج..