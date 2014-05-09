إيداع 147 مليوناً في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي لبرنامج الغذاء

الرياض- صالح الحميدي

أودعت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية مبلغ (147,633,250) ريالاً في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي لأجل الغذاء لشهر رجب الحالي. وأوضح الناطق الرسمي بالوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي أن ذلك يأتي تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي برفع الحد الأعلى لعدد أفراد الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من (8) إلى (15) فردًا وقرار معالي وزير المالية رقم (950) القاضي بتخصيص مبلغ (4.500.000.000) ريال لتفعيل البرامج المساندة ودعمها، ولكون برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء أحد البرامج المنفذة في وكالة الضمان الإجتماعي فقد تم دعمه حسب ماهو معمول في معاش الضمان واستمرارًا لما يقدمه الضمان من برامج مساندة، حيث يتم إيداع المبالغ المخصصة كل شهر بحسب عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان إضافة إلى المعاش الأساسي. وأفاد أن برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء هو أحد برامج الضمان الاجتماعي المساندة والمقرة بموجب الأمر السامي الكريم هي (برنامج المساعدات الضمانية، برنامج الدعم التكميلي، برنامج الفرش والتأثيث، برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي، برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء، برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء، وبرنامج المشاريع الإنتاجية).