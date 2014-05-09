راعي إبل يعثر على جثة «رجل الأمن» المفقود في صحراء الطبيق

عثر راعي إبل في منطقة الطبيق الصحراوية على جثة رجل الأمن المفقود منذ الأسبوع الماضي متوفياً، والذي بدوره قام بإبلاغ الجهات الأمنية والتي على الفور انتقلت إلى الموقع.

وفي التفاصيل بحسب ماذكره نائب المتحدث الإعلامي بشرطة تبوك النقيب محمد الرشيدي انه في تاريخ 2/7/1435ه ورد بلاغ لمركز شرطة السليمانية بمدينة تبوك من مواطن يفيد بتغيب ابنه في ظروف غامضة وفور تلقي البلاغ وجه نائب مدير شرطة منطقة تبوك اللواء خالد البوق الجهات الأمنية بالبحث والتحري عن الشخص. وقد تم تحديد المنطقة المحتمل تواجده بها وهي منطقة صحراوية وعرة بالمكان المسمى طبيق والواقعة شمال منطقة تبوك وجرى التنسيق في حينه مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتم تخصيص فرقة ميدانية أمنية للبحث بالمنطقة رغم صعوبتها وتم الاستعانة أيضاً بطائرات عمودية للبحث في المواقع المحتمل تواجده بها.

وفي مساء 8/07/1435 ه ورد بلاغ من مقيم يعمل راعيا للإبل عن وجود جثة لشخص بوادي عاقر الواقع في طبيق ويبعد الموقع عن طريق (تبوك - الجوف) حوالي 60 كلم.

وجرى انتقال الجهات الأمنية في حينه إلى الموقع وفريق الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وتم الوصول إلى موقع الجثة وبمعاينة الموقع والجثة اتضح عدم وجود أي شبهة جنائية لدى الجهات الأمنية ويشتبه أن تكون وفاته ناتجة عن العطش حيث تشير المعلومات أنه انقطع اتصال المذكور عن ذويه بتاريخ 25/6/1435ه، وورد البلاغ من أسرته عن اختفائه بعد أسبوع. وبين النقيب الرشيدي أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيقات ومحاولة العثور على المركبة التي كان يستقلها.