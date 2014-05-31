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المستشارطه حسين ابوماجد... سفيرا لبعثة السلام بمصر

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المستشارطه حسين ابوماجد... سفيرا لبعثة السلام بمصر المستشارطه حسين ابوماجد... سفيرا لبعثة السلام بمصر

جاء قراراختيار وتعين المستشارالشاب طه حسين ابوماجد سفيرا للبعثه الدبلوماسيه لاحياء السلام العالمى التابعه للأمم المتحده بمصر تقديرا لجهوده وإسهاماته فى العديد من المجالات ولتمتعه بالخبرات الواسعه فى العمل الحقوقى والدبلوماسى ونظراللجهود الفعاله وبما لديه من مؤهلات.
واكد رئيس البعثه الدبلوماسيه التابعه للامم المتحده على خلفية اختيار وتعين المستشار طه حسين قائلا ان آلية اختيار سفراء بعثة السلام تخضع لعملية دقيقة وحاسمة وحازمة من قبل البعثه وان الأشخاص الذين يعملون كسفراء لبعثة السلام الدبلوماسية لابد أن يكونوا أشخاصاً على قدرٍعالٍ من النزاهة ممن يبدون رغبة جامحة للعمل في سبيل المصلحة العامة و من لديهم حباً للعمل بصفة عامة فضلاً عن دعم أهداف البعثة وغاياتها و يجب أن يُبدوا التزامهم بالسعي جاهدين كي يصلوا لمسامع الجميع بما فيهم صانعي القرار وتشترط البعثه في من يعين سفيران يكون شخصية عامة وذلك نظراً لما تتميز به الشخصيات العامة من سمات تجعلها قادرة على ترك طابع مميز بالإضافة لما يتمتعوا به من نفوذ يتخطى الحدود القومية بما يولد طاقة أفضل تجاه تعزيز القيم التي تسعى البعثه الدبلوماسيه إلى تدعيمها وكذلك تشترط أن يكون على دراية واسعة بما تسعى إليه البعثه من أهداف وما تقوم به من نشاطات ويستحسن أن تكون لديه موهبة عرض ما سبق بطريقة ميسرة وجذابة وألا يكون ذا دور في جهة أخرى تتعارض أهدافها وقضاياها مع القيم التي تحملها بعثة السلام الدبلوماسية و تحرص البعثه الدبلوماسيه على أن يكون سفراءالبعثه من الشباب لأن البعثه تؤمن بأن تلك الفئة العمرية تمتلك نوعاً خاصاً من الإبداع والقدرة على العمل الجاد وهو ماتوافر فى المستشار طه حسين
حيث تتطلب المهام شخص كفء دؤوب محب للخير وتمنى رئيس البعثه الدبلوماسية من ابوماجد أن يساهم في تقديم الاستراتيجيات والمستجدات السياسة للمضي قدما
في تحقيق الأهداف التي تدعم حقوق الانسان والسلام العالمى.

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