سيف عبد الفتاح: شرعية السيسي تتآكل.. والمرحلة يجب أن تدار بطريقة تشاركية

قال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن شرعية المشير عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي، بدأت تتآكل، وإن مساحات الغضب بدأت تتسع وتزداد، بحسب قوله.

وأضاف «عبد الفتاح»، في حواره لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، مساء الخميس، أن «إدارة المرحلة الانتقالية يجب أن تدار بطريقة استثنائية وتشاركية حقيقية، والسياسة لا تفاؤل ولا تشاؤم فيها نريد ترجمة الإرادة في إسقاط الانقلاب»، بحسب قوله.

وتابع: «نحن أمام إرساء لدولة عميقة عسكرية وإعلان المبادئ للعودة للديمقراطية، والعسكر دولة فوق الدولة ويريدون أن يحموا مصالحهم ومصالح الدولة العميقة»، بحسب قوله.