رنا سماحة: لن أخذل جمهوري بمشاهد ساخنة

أكّدت مطربة ستار أكاديمي المصّرية رنا سماحة أنّها تعتبر نفسها واحدة من تلامذة مدرسة فيروز الرومانسية، بعد أن تساءلتت عمّن لا يحبّ فيروز.

وأضافت رنا خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة المصرية، أنّها تقوم بإنتاج أعمالها الفنية بنفسها، الأمر الذي دفع عمرو إلى توجيه رسالة إلى المنتجين للاهتمام بمثل هذه المواهب.

وأشارت رنا إلى أنّه قد سبق لها أداء أدوار تمثيلية في مسارح الهواة، كما عرض عليها التّمثيل مؤخراً في أحد الأفلام، لكنها رفضت، لأن الدّور كان يتطلب منها أداء بعض المشاهد السّاخنة التي لا تليق بها، موضحةً أنّ الجّمهور يثق بها ويعتبرها ابنة أو شقيقة، وهي لن تخذل أولئك الذين وضعوا ثقتهم بها.

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